Adıyaman'da tefecilik operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahta'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.