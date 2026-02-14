Adıyaman'da tefecilik operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahta'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
