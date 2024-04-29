Adıyaman'da Satranç Turnuvası Düzenlendi
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, İlçe Kaymakamlık koordinasyonunda Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdu'nda düzenlenen satranç turnuvasında 132 satranç sever 3 ayrı kategoride yarıştı. Turnuva sonunda derece elde eden sporculara ödülleri verildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.
İlçe Kaymakamlık koordinasyonunda Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Yurdu'nda düzenlenen turnuvada 132 satranç sever 3 ayrı kategoride kıyasıya yarıştı.
Turnuva sonunda derece elde eden sporculara ödülleri taktim edildi.