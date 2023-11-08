Adıyaman'da sahibi tarafından bıçaklanan köpeğin tedavisi sürüyor.

Taşpınar köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.Ü, sahiplendiği köpeği önceki gün evlerinin önünde bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlileri köpeği belediyeye ait hayvan kliniğine götürdü.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürü Yusuf Işık, gazetecilere, ihbarı aldıktan sonra bölgeye ambulans sevk ettiklerini söyledi.

Köpeğin kliniğe getirildiği an itibarıyla tedavisine başlandığını belirten Işık, "Köpek ilk buraya geldiğinde kan kaybı, 13 yerde bıçak ve derin yara izleri vardı. Gerekli müdahaleyi yaparak köpeği burada tedavi altına aldık. Durumu iyiye gidiyor. Tamamen iyileştiğinde başka bir kişiye sahiplendireceğiz." diye konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği hakimlikçe Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisine yatırılmasına karar verildi.

Köpeğin bıçaklanması ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.