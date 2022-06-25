Motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralı Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı. Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı. Ömer G. idaresindeki 02 LH 344 plakalı motosiklet, Karayolları Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Barış A'ya çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile Barış A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Orhan Pehlül - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.