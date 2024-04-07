Adıyaman'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da kamyonun otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

G.G. idaresindeki 02 HU 556 plakalı kamyon, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 N 9037 plakalı otomobille Adıyaman - Kahta kara yolunun 20'nci kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Fırat Yılmaz (19) ile Furkan Geyik (23) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz ile Geyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.