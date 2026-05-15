Haberler

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Akkan, kafes balıkçılarını ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Çat Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan firmaları ziyaret ederek üretim çalışmalarını inceledi. Su seviyesinin yükselmesiyle üretimin arttığını belirten Akkan, 13 milyon yavru balığın kafeslere bırakıldığını ve yetiştirilen balıkların Karadeniz somonu olarak ihraç edildiğini açıkladı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Çat Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan firmaları ziyaret etti.

Akkan, Çelikhan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Özateş ile birlikte kafes balıkçılığı üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçen yıl baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte üretimde azalma yaşandığını dile getiren Akkan, şöyle konuştu:

"2026 yılında yağan yağışlarla beraber, su seviyenin yükselmesiyle beraber kafes balıkçılığı üretimi daha da yükseldi. Bu kapsamda yavru balık üretimi için kafes balıkçılığın kapasitesinin artırılması ile beraber inşallah yıl içinde üretimimizi daha fazla yükseltmeyi bekliyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 13 milyon yavru kafeslere bırakıldı. Özellikle yetiştirdiğimiz balıklar Karadeniz'de somon olarak satılıyor ve ihraç ediliyor. Bu da Adıyaman için iyi bir ihracat potansiyelidir."

Kentte 25 su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin faaliyet gösterdiğini dile getiren Akkan, "Bu tesislerin yıllık üretim kapasitesi 3 bin 500 ton." dedi.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

SRC-KURYE belgesi için süre uzatılıyor

1 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemeye erteleme geldi