Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Akkan, kafes balıkçılarını ziyaret etti

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, Çat Barajı'nda kafes balıkçılığı yapan firmaları ziyaret etti.

Akkan, Çelikhan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Özateş ile birlikte kafes balıkçılığı üretim çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçen yıl baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte üretimde azalma yaşandığını dile getiren Akkan, şöyle konuştu:

"2026 yılında yağan yağışlarla beraber, su seviyenin yükselmesiyle beraber kafes balıkçılığı üretimi daha da yükseldi. Bu kapsamda yavru balık üretimi için kafes balıkçılığın kapasitesinin artırılması ile beraber inşallah yıl içinde üretimimizi daha fazla yükseltmeyi bekliyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 13 milyon yavru kafeslere bırakıldı. Özellikle yetiştirdiğimiz balıklar Karadeniz'de somon olarak satılıyor ve ihraç ediliyor. Bu da Adıyaman için iyi bir ihracat potansiyelidir."

Kentte 25 su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin faaliyet gösterdiğini dile getiren Akkan, "Bu tesislerin yıllık üretim kapasitesi 3 bin 500 ton." dedi.