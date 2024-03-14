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Adıyaman'da Esnaf Kart Projesi Hayata Geçirildi

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Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği tarafından hazırlanan 'Esnaf kart' projesi ile yerel esnafların desteklenmesi ve ihtiyaç sahiplerinin faydalanması hedefleniyor. Bağışçılar tarafından alınan kartlarla ihtiyaç sahipleri, kentteki yerel marketlerden ve iş yerlerinden alışveriş yapabilecek. Hayırseverler ise esnaf kart alarak zekat ve fitrelerini yardıma muhtaç insanlara verebilecek.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği tarafından hazırlanan "Esnaf kart" projesi hayata geçirildi.

Kentte yerel esnafların desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen esnaf kart projesi kapsamında, hem esnafın hem de ihtiyaç sahibi kişiler faydalanması hedefleniyor.

Bağışçılar tarafından Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinden alınarak dağıtılan kartları alan ihtiyaç sahipleri, o kartlarla kentteki yerel marketlerden yada iş yerlerinden alışveriş yapabilecek.

Ramazan ayında zekat ve fitrelerini vermek isteyen hayırseverler, yardımlarını esnaf kart alarak yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunabilecek.

Valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, STK temsilcileri, kurum amirleri ve esnaflar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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