Adıyaman'da Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Adıyaman'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 26 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat Taburunda askerlik yapamayan engelli gençler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

Asker tıraşı olan ve üniforma giyen 26 genç, bir süre askerlik eğitimi alıp askeri araçları inceledi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, askerlik yemini etti.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve aileler katıldı.