Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu
Abone Ol
Güncelleme:
Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Adıyaman'da çıkan ev yangınında hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Kaynak: AA / Güncel