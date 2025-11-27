Adıyaman'da Çiftçilere Nohut Tohumu ve Otomatik Yemlik Makinesi Dağıtıldı

Adıyaman'da üreticilere "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi (TAKEP)" kapsamında nohut tohumu ile otomatik yemlik makinesi dağıtıldı.

Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende çiftçilere proje kapsamında 250 küçükbaş hayvan otomatik yemlik makinası ile 666,5 ton nohut tohumu teslim edildi.

Törende konuşan Vali Osman Varol, tarımsal üretimin güçlenmesine yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirterek, "Dağıtımı yapılan nohut tohumunun kent tarımına bereket katmasını temenni ediyorum. Üretim kapasitesini yükseltmek, çiftçimizin alın terini güçlendirmek ve kırsalda ekonomik-sosyal kalkınmayı desteklemek için her zaman olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programın ardından Vali Varol, Tohum Sertifikasyon Test Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.