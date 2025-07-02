Adıyaman'da Bağımlılıkla Mücadele Ziyareti Gerçekleşti
Adıyaman'da, Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri Projesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde esnaf ve vatandaşlarla Halkbank Şube Müdürü bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmetlerini tanıttı.
Adıyaman'da sanayi elçileri projesi kapsamında OSB'de bağımlılıkla mücadele ziyareti gerçekleştirildi.
Adıyaman'da, Bağımlılıkla Mücadelede Sanayi Elçileri Projesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşlar ile Halkbank Şube Müdürü ziyaret edildi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde, bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetleri tanıtıldı.
Ücretsiz psikososyal destek sağlayan 115 Danışma Hattı'nın işleyişi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi.