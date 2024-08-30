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Adilcevaz'da Plaj Futbol Ligi Başladı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Futbol Ligi, Adilcevaz ilçesinde başladı. İlk müsabaka Adilcevaz Belediyespor ile Hizan Gençlerbirliğispor arasında oynandı. Kaymakam Nurhalil Özçelik ve Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesince düzenlenen Plaj Futbol Ligi başladı.

İlçenin Van Gölü kıyısında düzenlenen ilk müsabaka, Adilcevaz Belediye spor ile Hizan Gençlerbirliği spor arasında oynandı.

Karşılaşmayı izleyen Kaymakam Nurhalil Özçelik, yaptığı açıklamada, ilçede spor alanında güzel bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Özçelik, "Bugün benim için anlamlı bir gün. Çünkü daha önce görev yaptığım Hizan ilçesinin takımı ile şuan görevde bulunduğum Adilcevaz ilçesinin takımları karşılaşacak. Bu tarz mücadelelerin kaybedeni olmaz. Önemli olan kardeşliğin, dostluğun ve sporun kazanması." dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise, "İlçemizde 2009'den beri plaj futbolu turnuvası düzenliyoruz. Umarım centilmenlik içerisinde güzel bir turnuva olur. Plaj futbolu bölge için çok önemli bir etkinlik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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