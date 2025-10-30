Haberler

ADARAY 1 Yılda 1 Milyon Yolcu Taşıdı

ADARAY 1 Yılda 1 Milyon Yolcu Taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ADARAY'ın Adapazarı-Arifiye hattında geçtiğimiz yıl 1 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Günde toplam 38 sefer düzenleyen ADARAY, hızlı ve konforlu ulaşım sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ADARAY'ın 1 yılda 1 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 yılın ardından geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan yeniden hizmete alınan ADARAY'ın Adapazarı- Arifiye hattındaki ilk yılında 1 milyon yolcu taşıdığı kaydedildi.

ADARAY'la günde 19 gidiş ve 19 dönüş olmak üzere 38 sefer düzenlendiği ifade edilen açıklamada, yaklaşık 15 dakikalık sefer süresiyle yolculara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların hizmetten memnun olduğu belirtilerek, vatandaşların teveccühüne layık olmak için ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüreceği kaydedildi.

Serdivan Belediyesi güreşçileri madalyalar kazandı???????

Serdivan Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, iller arası müsabakalarda dereceler elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 10 yaş altı takımı turnuvada 3 birincilik, 1 üçüncülük elde ederek takım halinde şampiyon oldu.

Kategorilerden 11 yaşta mücadele eden Serdivanlı sporcular, farklı sıkletlerde 1 birincilik, 8 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti. 15 yaş altında yarışan 3 sporcu da altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Çelik, "Serdivan Belediyesi olarak sporun her branşında gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Güreş takımımızın bu anlamlı ve bir o kadar önemli turnuvada takım halinde şampiyon olması bizleri son derece mutlu etti. Güçlü altyapıyla güçlü geleceğe adım atıyoruz. Turnuvaya katılan ve elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve çocuklarımıza destek veren ailelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.