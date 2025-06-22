Adapazarı'ndaki Traktör Bayisinde Yangın Çıktı

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi girişindeki traktör bayisinde çıkan yangına, 17 araç ve 55 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, bayide büyük zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ahmet ERDEM-Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),