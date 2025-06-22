Adapazarı'ndaki Traktör Bayisinde Yangın Çıktı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir traktör bayisinde çıkan yangına 17 araç ve 55 personel ile müdahale edildi. Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı, ancak bayide büyük zarar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi girişindeki traktör bayisinde çıkan yangına, 17 araç ve 55 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, bayide büyük zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ahmet ERDEM-Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel