Adapazarı'ndaki Traktör Bayisinde Yangın Çıktı

Adapazarı'ndaki Traktör Bayisinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir traktör bayisinde çıkan yangına 17 araç ve 55 personel ile müdahale edildi. Yangın 2 saat içinde kontrol altına alındı, ancak bayide büyük zarar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayi girişindeki traktör bayisinde çıkan yangına, 17 araç ve 55 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile yangın, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, bayide büyük zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ahmet ERDEM-Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi

Sınava giremedi! Gerekçe olaydan daha enteresan
Arda Güler Real Madrid'den ayrılması için o ihtimali ilk kez açıkladı

O ihtimal gerçekleşirse Real Madrid'den ayrılacağını ilk kez açıkladı
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
İngiltere: İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez

ABD'nin savaşa dahil olmasına İngiltere'den dikkat çeken yorum
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler

Olağanüstü genel kurul bitti! İşte reddedilen ve kabul edilen projeler
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.