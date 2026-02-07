Haberler

Asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü; o anlar kamerada

Güncelleme:
SAKARYA'nın Adapazarı İlçesi'nde bir tütüncü dükkanının asma tavanı, iş yeri sahibinin üzerine çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, şans eseri yaralanan olmadı.

SAKARYA'nın Adapazarı İlçesinde, katlı pazar yerinde bulunan bir tütüncü dükkanının asma tavanı iş yeri sahibinin üzerine çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Adapazarı ilçe merkezindeki katlı pazar yerinde meydana geldi. Osman D., sahibi olduğu tütüncüdeki malzemeleri toplarken, iş yerinin asma tavanı bir anda çöktü. Tavandan düşen malzemelerin altında kalan esnaf, şans eseri yaralanmadı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
