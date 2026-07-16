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Adana'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir yatak üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesindeki OSB'de üretim yapan bir yatak üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OSB itfaiye ekiplerinin de yer aldığı çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa
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