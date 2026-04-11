Adana merkezli 22 ilde "suç gelirlerinin aklanması" soruşturmasında 86 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 22 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 zanlıdan 86'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan teknik ve mali analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında 25 milyar 386 milyon 364 bin 872 lira işlem hacmi bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Adana merkezli 22 ilde 120 zanlıya yönelik 7 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 97 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 86'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.