Adana'da mevsim yağışlarıyla su seviyesi artan barajlar çiftçiye umut oldu

Adana'da tarımsal sulamada da kullanılan Çatalan ve Seyhan barajlarının doluluk oranının mevsim yağışlarıyla artması, tarlalarını ekime hazırlayan mısır ve ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) alınan bilgiye göre, Çatalan Barajı'nın doluluk oranı, son aylarda görülen yağışlar sayesinde yüzde 73'e yükseldi.

Kentin tarımsal sulama ve içme su ihtiyacını karşılayan barajdaki su miktarı, 95 milyon metreküpe ulaştı.

Tarımsal sulama ve elektrik üretiminde önemli rol oynayan Seyhan Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 51, su miktarı ise 60 milyon metreküpe çıktı.

Mevsim yağışlarının barajlardaki su miktarını artırması, martta başlayacak mısır ve ayçiçeği ekim sezonu öncesi çiftçileri umutlandırdı.

"Yerler kuruduğu anda birinci ürün olarak mısır ekimine başlayacağız"

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, AA muhabirine, geçen yıl kuraklıktan etkilenen kentte yaklaşık 5 milyon dekar tarım arazisi olduğunu söyledi.

Sulama suyunun, tarım için önem taşıdığını dile getiren Özkan, "Barajlardaki doluluk oranlarımız geçen yıldan çok daha iyi. Yerler kuruduğu anda birinci ürün olarak mısır ekimine başlayacağız. İnşallah 2026'da sıkıntımız olmaz." dedi.

Özkan, iklim krizinin tüm dünyayı etkilediğini vurgulayarak, "Suyu gözümüz gibi kullanacağız, hoyratça harcamayacağız." ifadesini kullandı.

Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nin muhtarı Feyzi Deveci de yağışların tarıma "can suyu" olduğunu anlattı.

Kuraklık nedeniyle geçen yıl zorluk yaşadıklarını dile getiren Deveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl yağmur yağmayınca herhangi bir verim alamadık, tarlalarımızı sulayamadık ama bu yıl verim güzel, yağmur da güzel yağıyor. Çiftçinin yüzü bu sene güldü. Devlet Su İşleri geçen yıl kapalı sistem olduğu için suları kıstı. Bu yıl, geçen yıla göre maşallah suyumuz arttığı için vanaları açtılar. Herkes rahatça bahçesini ve tarlasını sulayabiliyor. Bu yıl çok umutluyuz, su sıkıntımız yok çok şükür. Böyle giderse seneye de olmayacak inşallah."

"Barajlarımız dolduğu için çiftçilerimiz rahat rahat ekim yapacak"

Buğday, ayçiçeği ve mısır üreticisi Mehmet Kapan Ekici ise geçen yıl kuraklıktan dolayı yaz ürünü ekemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl gereken yağmur toprağımıza düştü. Geçen yıl yağış çok düşüktü, hatta barajımız dolmuyordu. Çok şükür bu yıl doluluk oranımız yükseldi. Barajlarımız dolduğu için çiftçilerimiz rahat rahat ekim yapacak. Rahat ekim yaptığı için de verimde yükselme olacak."