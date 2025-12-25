Adana'da 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 300 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışının önüne geçilmesi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 300 litre kaçak etil alkol ve 100 şişe aroma bulundu.

Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.