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Adana'da OSB'de fabrika yangını

Adana'da OSB'de fabrika yangını
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ADANA Organize Sanayi Bölgesi'nde yatak üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

ADANA Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren yatak üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesindeki AOSB içerisinde faaliyet gösteren yatak ve yatak başlığı üretimi yapılan fabrikada çıktı. Kısa sürede alevler, fabrikayı sardı. Yangında yayılan yoğun duman gökyüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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