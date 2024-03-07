Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Güncelleme:

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalandığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalandığı gerekçesiyle tutuklanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Barbaros Mahallesi'ndeki evinde geçen yıl 3 Kasım'da otomobille yanına gelen 2 kişiye peçete arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak A.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık A.K. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatih Altındağ kimdir? Zafer Partisi Tekirdağ Belediye Başkan adayı Fatih Altındağ kaç yaşında, nereli? Muharrem Demirbilek kimdir? Zafer Partisi Aydın Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek kaç yaşında, nereli? Oğuz Ersöz kimdir? Zafer Partisi Antalya Belediye Başkan Adayı Oğuz Ersöz kaç yaşında, nereli? Burkahan İngeç kimdir? Zafer Partisi Afyon Belediye Başkan Adayı Burkahan İngeç kaç yaşında, nereli? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Veysel Tiryaki kimdir? AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki kaç yaşında, nereli? Hilal Ayık kimdir? AK Parti Ankara- Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Serkan Toper kimdir? Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper Bayraktar kaç yaşında, nereli? Davut Güloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kaç yaşında ve nereli? Deniz Köken kimdir? AK Parti İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen kimdir? AK Parti İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen kaç yaşında, nereli? TKP'nin adayı Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul'da kazanabilecek mi? Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? Abdurrahman Dursun kimdir? AK Parti İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title