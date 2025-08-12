Adana'da Tırda 149 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi
Adana'da, gümrük kaçağı cep telefonları taşımakta olan bir tır, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramada 149 cep telefonu bulundu, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir tırı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada dorseye gizlenmiş 149 gümrük kaçağı cep telefonu buldu.
Bunun üzerine tır sürücüsü gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
