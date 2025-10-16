Haberler

Adana'da Telekom Santralinden 400 Metre İnternet Kablosu Çalan Şahıs Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, bir telekomünikasyon firmasının santraline girip güvenlik kameralarını kırarak 400 metre internet kablosu çalan Recep D. tutuklandı. Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADANA'da Recep D. (30), yanındaki 2 kişiyle birlikte bir telekomünikasyon firmasının santraline girip, güvenlik kameralarını kırdıktan sonra 400 metre internet kablosu çaldı. Gözaltına alınıp, ifadesinde, diğer şüphelilerin isimlerini bilmediğini, çaldıkları kabloları ise sattıklarını öne süren Recep D., tutuklandı.

Olay, 26 Eylül'de saat 12.00 sıralarında bir iletişim firmasının Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini şapka ve tişörtleriyle gizleyen 3 şüpheli, demir kapıyı zorlayarak firmanın internet dağıtım santraline girdi. Santralde keşif yapan şüpheliler, tanınmamak için lambaları söndürüp, güvenlik kameralarını kırdı. Şüpheliler daha sonra santraldeki yaklaşık 400 metrelik internet enerji kablosu çalıp kaçtı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YAKALANDI

Santraldeki işçilerin durumu fark edip, haber vermesi üzerine firma müdürü O.Ü., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Recep D.'nin kimliğini tespit etti. Saklandığı eve baskın yapan polis, Recep D.'yi gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin ise kimliği belirlenemedi.

Recep D., emniyetteki ifadesinde, diğer şüphelilerin isimlerini bilmediğini, çaldıkları kabloları ise sattıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bu arada hırsızlık nedeniyle bölgedeki evlerde 2 gün internet kesintisi yaşandığı öğrenildi.

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Bu neyin nefreti! Ayrıldığı sevgilisini boğazından bıçakladı
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.