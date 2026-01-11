Haberler

Adana'da tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Adana'da tefecilik yaptığı öne sürülen bir kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüphelinin evinde farklı kişilere ait kredi kartları ve ödeme belgeleri ele geçirdi.

Adana'da tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığını iddia edilen zanlının merkez Seyhan ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

Adreste farklı kişilere ait kredi kartları ve 28 kart ödeme belgesi ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
