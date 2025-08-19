Adana'da Tefecilik ve Sahte Plaka Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polis ekipleri, pos cihazları üzerinden tefecilik yapan 2 kişi ile sahte araç plakası üreten 1 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda 3 pos cihazı, 114 bin 400 lira ve 27 sahte araç plakası ele geçirildi.

ADANA'da polis ekipleri pos cihazları üzerinden tefecilik yapan 2 şüpheli ile sahte araç plakası üreten 1 şüpheliyi, operasyonla gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, mali suçların önlenmesine yönelik başlattığı çalışmada pos cihazı üzerinden tefecilik yaptığı belirlenen 2 şüpheli ile sahte araç plakası üreten 1 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, 3 şüpheliyi iş yerlerine yaptığı baskınlarda gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 pos cihazı, 114 bin 400 lira ile 27 sahte araç plakası ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.