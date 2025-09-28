Haberler

Adana'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Adana'da tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 5 tapu senedi ve 34 bin 450 lira bulunuyor.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 5 tapu senedi, 34 bin 450 lira ve çok sayıda dijital materyal ile evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

