Adana'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama
Adana'da tefecilik yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 5 tapu senedi ve 34 bin 450 lira bulunuyor.
Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 5 tapu senedi, 34 bin 450 lira ve çok sayıda dijital materyal ile evrak ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel