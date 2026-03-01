Haberler

Adana'da tefecilik operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda büyük miktarda nakit, çek, senet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla tefecilik yaptıkları öne sürülen 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 5 milyon 167 bin lira tutarlı 64 çek ve senet, 910 bin 950 lira, 8 POS cihazı, 107 kredi kartı, 8 bin 545 kart ödeme belgesi, 11 tapu, 16 ajanda, 2 kaşe ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
