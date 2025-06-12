Adana'da Sinema Etkinliği Düzenlendi

Adana'da Sinema Etkinliği Düzenlendi
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Saimbeyli ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen sinema etkinliğinde, vatandaşlar 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filmini izleme fırsatı buldu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sinema etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü halı sahasında kurulan alanda vatandaşlar "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmini izledi.

Etkinliğe Kaymakam Emre Açar da katıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
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