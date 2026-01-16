Haberler

Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da hafif ticari araç almak isteyen bir kişiyi dolandıran 7 zanlı, 'sazan sarmalı' yöntemiyle gözaltına alındı. Ankara'da başlayan dolandırıcılık olayı, Adana'da meydana geldi ve yapılan operasyonla zanlılar tutuklandı.

Adana'da hafif ticari araç almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden bir kişi, hafif ticari aracını 1 milyon 50 bin liraya satmak için internet sitesinde ilan verdi.

Bu kişiyle iletişime geçen şüpheli, aracı 1 milyon liraya almak için anlaştı.

Daha sonra şüpheli, fotoğraflarını elde ettiği aracı kendisine ait gibi göstererek internette yeni bir ilan verdi.

Adana'da yaşayan ve aracı almak isteyen müşteri M.E.R'nin vekalet verdiği arkadaşı ile aracın sahibini Ankara'daki bir noterde buluşturan zanlı, 1 milyon lira satış bedelinin istediği bir banka hesabına yatırılmasını sağladı.

Aracın devir işlemi sırasında dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince araştırma başlatıldı.

4 kentte operasyon düzenlendi

Ekipler, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullananlara yönelik Adana, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda şüpheliler M.A. (28), Ö.T. (26), H.D. (23), S.D. (31), B.Ç. (27), E.Ç. (27) ve A.K'yi (28) yakaladı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada zanlıların, müştekinin parasının yarısını banka hesabından çektiği, kalanını da kripto hesaba aktardığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor