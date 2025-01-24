Adana'da POS Cihazıyla Tefecilik Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenlenen adreste, POS cihazı, farklı kişilere ait 55 kredi ve banka kartı ile 20 kart ödeme belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürdü.