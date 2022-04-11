Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı - Haberler

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Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da cinayet, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı öne sürülen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Adana'da cinayet, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma suçlarına karıştığı öne sürülen çeteye şafak vakti hava destekli yapılan operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte cinayet, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlenen bir çeteyi, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Çete üyesi oldukları öne sürülen 30 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda özel harekat timleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeriye girdi. Evleri didik didik arayan ekipler, çeteye üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe/ İHA)

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

Son dakika gündem: Organize suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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