Adana'da Kurbanlık Hayvan Fiyatları Belli Oldu

Adana'da Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığınca kurbanlık olarak satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları belirlendi.

Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur başkanlığında kurbanlık kilogram ve kesim ücreti fiyatının belirlenmesi için toplantı yapıldı.

Toplantıda, kurbanlık olarak satılacak koyunun ve tosunun kilogram fiyatı 250 lira, keçinin fiyatı 200 lira, teke ve düvenin kilogram fiyatı ise 230 lira olarak açıklandı.

Kıyma çekiminin kilogramı 15 liradan yapılırken kesim ücreti ise küçükbaş hayvan için 500 lira, büyükbaş hayvan için 4 bin lira olarak belirlendi.

Komisyonda, Kasaplar Odası Başkan Vekili Zafer Oğuz da yer aldı.