Adana'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 sanık hakkında dava açıldı

Adana'da klima satışı ilanıyla bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2 sanık hakkında 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen tutuksuz B.D. ve A.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanıkların, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5'şer yıldan 10'ar yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, müşteki C.Ü'nün 16 Haziran 2025'te sosyal medya uygulamasında gördüğü satılık klima ilanına ilişkin A.Ş. ile irtibata geçtiği belirtildi.

Müştekinin, kapora için istenen 15 bin 500 lirayı sanıklardan B.D'nin banka hesabına gönderdiği, parayı aldıktan sonra irtibatı kesen B.D. ve A.Ş'nin klimayı teslim etmediği iddianamede anlatıldı.

İfadelerinde hakkındaki suçlamaları A.Ş. ve B.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.