Adana'da karpuz hasadı sürüyor; kilosu 15 TL'ye kadar düştü

TÜRKİYE'nin karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayan Adana'da karpuz hasadı devam ederken, tarlada kilo fiyatı 25 TL'den 15 TL'ye kadar düştü.

Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da karpuz hasadı sürüyor. Ülkenin karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılayan kentte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi yaşanıyor. Kamyonlara yüklenen karpuzlar Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi'nde devam eden hasatta, rekolte beklentisinin yüksek olduğu belirtildi. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, bu sezon 800 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

'FİYATLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR'

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasadın ilk başladığında 25 TL olan kilo fiyatının 15 TL'ye kadar düştüğünü söyledi. İncefikir, karpuzun artık belirli bir olgunluğa ulaştığını belirterek, "Adana'da erkenci, orta erkenci ve daha sonra açık arazilerde ekilmiş karpuzlarda hasat zamanı gelen ürünler toplanmaya başlandı. Şu andaki fiyatlar, 4-5 kilonun üzeri ile 12 kiloya kadar olan karpuzlarda kilogram başına 15 ile 20 TL arasında değişiyor. Hasat yoğunluğuna ve rekoltedeki değişimlere bağlı olarak fiyatlarda saatlik bile oynama yaşanabiliyor. Bugünkü rakamlar günlük olarak değişebilir, hatta bazı dönemlerde saatlik değişimler bile görülebilir" dedi.

'KARPUZLAR ZAMANINDA HASAT EDİLMELİ'

Üreticilere uyarılarda bulunan İncefikir, hasatların zamanında yapılmasını gerektiğini ifade ederek, "Olgunlaşmış karpuzların zamanı geldiğinde toplanmasını, gönderilecek illere ve kentlere erken olmadan, olgunlaşmış dönemde sevk edilmesini öneriyoruz. Zira erken toplanan karpuzların marketlerde ve pazarlardaki satışlarında, eğer belirli bir olgunluğa ulaşmamışsa tüketicinin bir süre sonra onu almaktan vazgeçtiğini, hatta alması gereken dönemleri bile ertelediğini görüyoruz" diye konuştu.

'DİLİM KARPUZ SATIŞLARI ARTTI'

Dilim karpuz satışına da değinen İncefikir, "Geçmiş yıllarda çok az tercih edilen, alışkanlığı düşük bir uygulamaydı. Ancak bugünlerde marketlerle yaptığımız görüşmelerde, dilim karpuz satışların arttığını görüyoruz. İnsanlar tüketecekleri kadar ürünü satın alabiliyor. Tüketici, özellikle 10 kilogramın üzerindeki, 15-20 kilogramlık büyük karpuzları tüketmekte zorlanabiliyor. Çünkü karpuz, bir süre sonra dolapta ya da dışarıda beklediğinde eskiyebiliyor, çürüyebiliyor veya rayihasını kaybedebiliyor. Dolayısıyla tüketicinin bu yönteme yönelmesi olumlu bir gelişme. Geçmiş yıllarda satışların onda biri seviyesinde olduğunu ifade eden market sahipleri, bugün satılan toplam karpuzun dörtte birinin, yani yüzde 25'inin dilim veya yarım karpuz olarak satıldığını belirtiyor. Böylece ürün bir veya iki gün içinde tüketiliyor; herhangi bir zarar görmeden ve uygun fiyatlarla sofralara ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı