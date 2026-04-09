Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl hapis cezası

Adana'da, internet üzerinden römork satışı ilanıyla bir kişiyi 19 bin 800 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 4 yıl hapis ve 39 bin 800 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.S. ve müşteki S.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki S.Ç'nin internet sitesinde römork ilanını görüp tanıştığı sanık İ.S'nin, kendi banka hesabına 19 bin 800 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın S.Ç. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek İ.S'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki S.Ç. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 4 yıl hapis ve 39 bin 800 lira para cezasına çarptırdı.