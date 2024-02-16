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Adana'da İki Aylık Bebeklerinin Ölümüyle İlgili Tutuklu Anne ve Baba Yargılanıyor

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde iki aylık bebeklerinin ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan anne ve babanın 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evlerinde iki aylık bebeklerinin ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan anne ve babanın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu anne Ayşegül ve tutuklu baba Suat Talay, tanık S.S.H. ve müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile sanıkların avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak beyanı alınan S.S.H, sanıklar Ayşegül ve Suat Talay'ın komşusu olduğunu belirterek, "Olay günü Ayşegül Talay, bana evlerinin anahtarının içeride kaldığını ve bebeğin evde uyduğunu söyledi. Kendisine 'Nasıl yardımcı olabiliriz?' diye sorduğumda itfaiye çağırmamızı istedi. Biz de itfaiye ve polis ekiplerine durumu ihbar ettik. Polisler ikamete girdiğinde bebeğin siyah bir poşet içinde cansız olduğunu tespit etti. Tüm görgüm bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ayşegül Talay ise tanığın aleyhteki beyanlarını kabul etmeyerek, "Ben evdeki pirinç unu ile bebeği besledim. Evde kendi imkanlarımla bebeğe bakmaya çalıştım, ihmal göstermedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Sanık Suat Talay da suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben, kızımın bakımında ihmali bir davranışta bulunmadım. Eşim Ayşegül Talay'ın savunmasını da kabul etmiyorum. Ayşegül Talay'ın cezaevinde görüş günlerinde ailesi ile yaptığı görüşmelerin incelenmesini mahkemenizden talep ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden gelecek raporun beklenmesine ve tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evlerinde 27 Mart 2023'te 2 aylık kız bebeğin ölü bulunmasıyla ilgili 10 Nisan 2023'te tutuklanan anne Ayşegül Talay ve 17 Nisan 2023'te tutuklanan baba Suat Talay hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 25'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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