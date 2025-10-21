Adana'da İki Akaryakıt İstasyonu Soyuldu

BAŞKA BİR İSTASYONDA DA SOYGUN YAPMIŞLAR

Adana'da bir akaryakıt istasyonunun marketini soyan 2 şüphelinin, olaydan dakikalar sonra başka bir istasyonda çalışan, pompacı diye tabir edilen satış elemanına silah doğrultup paraları gasbettikleri ortaya çıktı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle istasyona gelen şüphelilerin, tabanca doğrulttukları pompacıdan gasbettikleri parayı poşete doldurduktan sonra kaçtığı anlar yer aldı. Ekiplerin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.