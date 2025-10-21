Haberler

Adana'da İki Akaryakıt İstasyonu Soyuldu

Adana'da İki Akaryakıt İstasyonu Soyuldu
Adana'da iki akaryakıt istasyonunu soyan şüphelilerin, ilk soygunun ardından başka bir istasyonda pompacıya silah doğrultarak paralarını gasbettiği güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞKA BİR İSTASYONDA DA SOYGUN YAPMIŞLAR

Adana'da bir akaryakıt istasyonunun marketini soyan 2 şüphelinin, olaydan dakikalar sonra başka bir istasyonda çalışan, pompacı diye tabir edilen satış elemanına silah doğrultup paraları gasbettikleri ortaya çıktı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle istasyona gelen şüphelilerin, tabanca doğrulttukları pompacıdan gasbettikleri parayı poşete doldurduktan sonra kaçtığı anlar yer aldı. Ekiplerin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
