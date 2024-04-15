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Adana'da hırsızlık ve gasp suçundan tutuklanan sanık hakkında dava açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdiği ikamette tüfekle yaraladığı ev sahibinin kol saatini ve parasını gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Barış Mahallesi'nde 30 Mayıs 2023'te hırsızlık için evine girdiği D.Ç'yi tüfekle yaralayıp, kol saati ve para gasbettiği iddiasıyla bir gün sonra tutuklanan E.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkem?esince kabul edilen iddianamede, sanık için "konutta silahla yağma" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 17 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede, aynı mahallede ikamet eden E.Y'nin pompalı tüfekle gece vakti hırsızlık amacıyla iki katlı müstakil evin birinci katında oturan müşteki D.Ç'nin evine girdiği, bu sırada evde bulunan ve hırsız girdiğini fark eden D.Ç'nin, sanığa olayı polise bildireceğini söylediği aktarıldı.

Sanığın, fark edildikten sonra pompalı tüfekle ev sahibi D.Ç'yi bacağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladığı, müştekiye ait evde bulunan 2 kol saati ve 350 lirayı alarak kaçtığı belirtilen iddianamede, E.Y'nin 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık E.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Hırsızlık Adliye Suç Hukuk Güncel Haberler

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