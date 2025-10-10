Adana'da 'Güçlü Kızlar ile Güçlü Türkiye' Paneli Düzenlendi
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında Adana'da gerçekleştirilen panelde, milli sporcular genç sporcu adaylarıyla deneyimlerini paylaştı ve sorularını yanıtladı.
Adana'da "Güçlü Kızlar ile Güçlü Türkiye Hayal Değil" paneli gerçekleştirildi.
Gençlik Spor İl Müdürlüğünce, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, sporcu olmak isteyen öğrencilere yönelik panel düzenlendi.
Adana Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde, milli paralimpik yüzücü Meryem Nur Tunuğ, milli masa tenisçi, antrenör Aybüke Öner, milli paralimpik cimnastikçi Selin Naz Özcan, milli kanocu Ilgın Ekşioğlu ve kürek milli sporcu Nil Sevindik katılımcılara deneyimlerini aktardı.
Panelin sonunda sporcular öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Güncel