Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Adana'da girdiği trafoda akıma kapılan kişi hayatını kaybetti Adana'da girdiği trafo merkezinde akıma kapılan kişi, yaşamını yitirdi. Adana'da girdiği trafo merkezinde akıma kapılan kişi, yaşamını yitirdi. Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki trafo merkezinde patlama yaşanması üzerine, vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yerde cansız yatan birinin olduğunu tespit etti. Akıma kapılarak öldüğü belirlenen kişinin cesedi, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel Adana Yüregir Akıncılar Adana Güncel Haberler

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