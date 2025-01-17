Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Ateşkes tamam mı devam mı? Hamas'tan kritik açıklama
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Adana'da Gıda Denetimlerinde 22 Milyon Lira Ceza Kesildi

Adana'da Gıda Denetimlerinde 22 Milyon Lira Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçen yıl gerçekleştirilen gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 22 milyon 135 bin lira ceza kesildiğini açıkladı. 31 bin işletmenin denetlendiği süreçte çeşitli yaptırımlar uygulandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, geçen yıl gerçekleştirilen gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 22 milyon 135 bin lira ceza kesildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 122 denetçi yıl boyunca 31 bin lokanta, restoran, kafe, otel, kasap ve markette denetimlerde bulundu.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında, adli birimlere suç duyurusu, faaliyet durdurma, idari para cezası, ürünlerin piyasadan toplatılması, imha edilmesi ve kamuoyu duyurusu yapılması gibi farklı yaptırımlar uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, güvenilir gıdaya ulaşmanın herkesin hakkı olduğunu belirtti.

Bu yıl da denetimlere devam edeceklerini ifade eden Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın 1 milyon 300 bine yakın denetim yaptığı 2024 yılı gıda denetiminin zirveye çıktığı yıl oldu. Bakanlığımızın rutin denetimlerinin yanı sıra sektörel bazda ağırlık verdiği denetimler de yapıldı. Et ve et ürünleri, alkollü-alkolsüz içecekler, okul, yurt kantinleri ve yemekhaneleri gibi denetimlerden sadece birkaçı. Vatandaşlarımız markette, kasapta, restoranda kısacası hayatın her anında karşılaştığı veya gördüğü herhangi bir olumsuzlukta Alo 174 Gıda hattımıza şikayet veya ihbarda bulunabilir."

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Güncel
img

Haaland'a tarihi sözleşme
img

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
img

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

Suriye'nin Türkiye kararı iş insanı Nihat Özdemir'i küplere bindirdi
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.