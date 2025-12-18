Adana'da yılbaşı öncesi fırın sektörüne fiyat denetimi

TİCARET Bakanlığı'nın başlattığı çalışma kapsamında Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelinde fırın sektörüne yönelik yılbaşı öncesi fiyat denetimi gerçekleştirdi. İşletmelerde yönetmeliğe aykırı bulunan her durum için idari para cezası uygulandı.

Adana Ticaret İl Müdür Vekili Büşra Bütün Gürışık ve beraberindeki ekipler yılbaşı öncesi kent genelinde fırın sektörüne yönelik denetim yaptı. İşletmelerin girişinde bulunması gereken fiyat listesi, ürün üzerindeki fiyatlar, yazılı ve QR menülerdeki görsellerle fiyatların uygunluğu denetlendi. Fiyat etiketi yönetmeliğine uymayan her bir aykırı durum için ekipler tutanak düzenleyip idari para cezaları uyguladı.

2025 YILINDA 1 MİLYON 210 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

2025 yılı içerisinde yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Adana Ticaret İl Müdür Vekili Büşra Bütün Gürışık, "Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında her sektörden işletmeye yönelik denetim faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Bugün de fırın sektörüne yönelik fiyat denetimleri yapıyoruz. 2025 yılı başından bugüne kadar 2 bin 397 market, bin 922 kafe ve restoran ile tüketicinin ürün ya da hizmet aldığı diğer işletmelerin 3 bin 98 adedi denetlendi. Market, kafe, restoran, semt pazarı, kırtasiye, giyim mağazası gibi işletmelerde yıl boyunca 1 milyon 210 bin 202 ürün denetlendi. Tespit ettiğimiz ihlaller sonucunda ise 3 milyon 845 bin 355 TL cezai işlem uyguladık. Bunun yanı sıra son dönemde vatandaşlarımızın sıklıkla şikayet ettiği ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışları kapsamında da denetimler yapıyoruz. Tutanaklarımızı tutuyoruz ve bakanlığa gönderiyoruz. Bu kapsamdaki idari para cezalarını da bakanlık kesiyor. Konuyla ilgili yüklü miktarda ceza kesiliyor. Tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamalarını teminen 2026 yılı içerisinde de çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.