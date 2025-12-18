Haberler

Adana'da yılbaşı öncesi fırın sektörüne fiyat denetimi

Adana'da yılbaşı öncesi fırın sektörüne fiyat denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla Adana'da yapılan denetimlerde fırın sektöründeki fiyatlar kontrol edildi. Aykırı durumlar için idari para cezaları uygulandı ve denetim faaliyetleri 2023 yılı içinde 1 milyon 210 bin ürün üzerinde gerçekleştirildi.

TİCARET Bakanlığı'nın başlattığı çalışma kapsamında Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kent genelinde fırın sektörüne yönelik yılbaşı öncesi fiyat denetimi gerçekleştirdi. İşletmelerde yönetmeliğe aykırı bulunan her durum için idari para cezası uygulandı.

Adana Ticaret İl Müdür Vekili Büşra Bütün Gürışık ve beraberindeki ekipler yılbaşı öncesi kent genelinde fırın sektörüne yönelik denetim yaptı. İşletmelerin girişinde bulunması gereken fiyat listesi, ürün üzerindeki fiyatlar, yazılı ve QR menülerdeki görsellerle fiyatların uygunluğu denetlendi. Fiyat etiketi yönetmeliğine uymayan her bir aykırı durum için ekipler tutanak düzenleyip idari para cezaları uyguladı.

2025 YILINDA 1 MİLYON 210 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

2025 yılı içerisinde yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi veren Adana Ticaret İl Müdür Vekili Büşra Bütün Gürışık, "Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında her sektörden işletmeye yönelik denetim faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Bugün de fırın sektörüne yönelik fiyat denetimleri yapıyoruz. 2025 yılı başından bugüne kadar 2 bin 397 market, bin 922 kafe ve restoran ile tüketicinin ürün ya da hizmet aldığı diğer işletmelerin 3 bin 98 adedi denetlendi. Market, kafe, restoran, semt pazarı, kırtasiye, giyim mağazası gibi işletmelerde yıl boyunca 1 milyon 210 bin 202 ürün denetlendi. Tespit ettiğimiz ihlaller sonucunda ise 3 milyon 845 bin 355 TL cezai işlem uyguladık. Bunun yanı sıra son dönemde vatandaşlarımızın sıklıkla şikayet ettiği ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışları kapsamında da denetimler yapıyoruz. Tutanaklarımızı tutuyoruz ve bakanlığa gönderiyoruz. Bu kapsamdaki idari para cezalarını da bakanlık kesiyor. Konuyla ilgili yüklü miktarda ceza kesiliyor. Tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamalarını teminen 2026 yılı içerisinde de çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
İtirafıyla Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var

Güllü'nün kızını tutuklatan Sultan'ın kapısını çalan tek bir kişi var
Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe sürpriz bir golcüyü daha radara aldı

Sörloth'u bekleyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü
'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı

'Dilber' aşka geldi! Sevgilisini işte böyle paylaştı
Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı
Mehmet Akif Ersoy için olay iddia: Çakarlı aracıyla polis kontrolü yapmış

Mehmet Akif Ersoy çakarlı lüks aracıyla polis kontrolü yapmış
Deprem bölgesine dev kaynak! Bakan Şimşek 'Tüm zamanların rekoru' diyerek duyurdu

Bakan Şimşek "Tüm zamanların rekoru" diyerek duyurdu
2 gündür kayıp olarak aranan şahıs mezarlıkta ölü bulundu

2 gündür aranan şahıs mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu
33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında cinayete kurban gitti

33 yaşındaki futbolcu sokak ortasında öldürüldü
Berrak Tüzünataç ifade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti

İfade vermeye geldi! Yaptığı hareket dikkat çekti
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Selahattin Yılmaz'ın oğluna ait görüntü olay oldu

Babasını hemen herkes tanıyor! Dansı ve garip hareketleri olay oldu
title