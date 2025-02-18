Adana'da Dilencinin Üzerinden 22 Bin 260 Lira Çıktı
Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, otogarında yaptıkları denetimlerde bir dilencinin üstünden 22 bin 260 lira buldu. Ekipler, paraya el koyarak dilenci hakkında işlem başlattı.
Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üstünden 22 bin 260 lira çıktı.
Zabıta ekipleri, Adana Otogarı'nda seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde bir dilencide, 22 bin 260 lira bulundu.
Ekipler, paraya el koyarak dilenci hakkında işlem yaptı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel