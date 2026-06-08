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Ciple çarpıp kepengini kırdıkları döviz bürosundan 16 bin dolar çaldılar

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Adana'da yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 kişi, ciple çarparak kırdıkları döviz bürosundan 16 bin dolar çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan soygunla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 kişi, kepengini ciple çarparak kırıp, girdikleri döviz bürosundan 16 bin dolar çaldı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, polisin operasyonuyla yakalanıp, suçlamayı reddeden şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Olay, 31 Ocak'ta saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 kişi, caddedeki döviz bürosunun kepengini ciple çarparak kırdı. İş yerine giren şüphelilerden Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., tezgahları devirerek içeride paraları aradı. Dakikalar içerisinde kilitlerini keserle kırdıkları çekmecelerdeki yaklaşık 16 bin doları çalan şüpheliler, paraları poşetlere doldurdu. 3 şüpheli geldikleri cipe binerek, kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇLAMAYI REDDETTİLER

Alarm bildiriminin ardından döviz bürosuna giden iş yeri sahibinin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U.'yu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çalınan paralar bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlamaları reddederek, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelileri taşıyan cipin sürücüsünü ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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