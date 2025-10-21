Adana'da Akaryakıt İstasyonu Marketi Soyuldu

1) SİLAHLI ŞÜPHELİLER AKARYAKIT İSTASYONUNUN MARKETİNİ SOYDU

ADANA'da, akaryakıt istasyonunun marketine giren 2 şüpheli, kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadaki paraları çalıp kaçtı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 kişi, istasyonun marketine girdi. Şüphelilerden biri kasiyeri tabancayla tehdit edip, paraları istedi. Diğer şüpheli ise paraları alıp, elindeki poşete koydu. Şüpheliler soygunun ardından marketten ayrılırken raflardaki çikolatayı da çaldı. İstasyon yetkililerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.