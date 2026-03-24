Adana'da 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da yapılan bir operasyonda, kaçak sigara sevkiyatı yapan bir kamyonette 50 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü V.E. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirlediği bir kamyoneti takibe alarak merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
KOM ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 50 bin paket kaçak sigara buldu, sürücü V.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun