Adana'da 5. Jig Turnuvası Düzenlendi

Karataş ilçesinde düzenlenen 5. Jig Turnuvası'na katılan balıkçılar, en büyük balığı yakalamak için kıyasıya yarıştı. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüller verildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen 5. Jig Turnuvası'na katılan balıkçılar, en büyük balığı yakalamak için mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesince bu yıl 5. kez organize edilen turnuva, Karataş Limanı'nda yapıldı.

Turnuvaya katılan balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı.

Yarışmacılar, en büyük balığı yakalamak için suda birbirleriyle mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
