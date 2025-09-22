Adana'da 5. Jig Turnuvası Düzenlendi

Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen 5. Jig Turnuvası'na katılan balıkçılar, en büyük balığı yakalamak için mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesince bu yıl 5. kez organize edilen turnuva, Karataş Limanı'nda yapıldı.

Turnuvaya katılan balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı.

Yarışmacılar, en büyük balığı yakalamak için suda birbirleriyle mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi.