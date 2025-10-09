Haberler

Adana'da 40 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarında açık olduğunu fark eden bir giyim firmasının ihbarı üzerine harekete geçti. Şirketin hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Ekipler, iş yerinin muhasebecisi S.G. ve ona yardım eden T.G. ile B.G.'nin resmi evrakta sahtecilik yaptığını tespit etti. Şüphelilerin firmanın yaklaşık 40 milyon lirasını dolandırdığı öne sürüldü. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
