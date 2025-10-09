Adana'da 40 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu

ADANA'da düzenlediği sahte evraklarla çalıştığı giyim firmasından yaklaşık 40 milyon lira vurgun yaptığı öne sürülen muhasebeci S.G. isimli kadın ile ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarında açık olduğunu fark eden bir giyim firmasının ihbarı üzerine harekete geçti. Şirketin hesap hareketlerini incelemeye alan ekipler 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Ekipler, iş yerinin muhasebecisi S.G. ve ona yardım eden T.G. ile B.G.'nin resmi evrakta sahtecilik yaptığını tespit etti. Şüphelilerin firmanın yaklaşık 40 milyon lirasını dolandırdığı öne sürüldü. Adreslerine baskın yapılan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: ADANA,