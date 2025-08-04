Adana'da 4 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

Adana'da 4 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda, 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. 1 zanlı tutuklandı.

Adana'da 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonet ve minibüste arama yaptı.

Ekipler, araçlarda 4 milyon 840 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü

Şoför valizin hareket ettiğini gördü, içini açınca şaşkına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira ve Devrim Özkan Bodrum'da aşka geldi

Ayrılık fazla sürmedi! Bodrum'da aşka geldiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.