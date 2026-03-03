Haberler

Adana'da 4 milyon 675 bin kaçak makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'da bir tırda yapılan aramada 4 milyon 675 bin tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir tırda arama yaptı.

Araçta 4 milyon 675 bin tütün doldurulmuş kaçak makaron ele geçiren ekipler, sürücü A.T.T.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
